أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله الربيعة، اليوم (الخميس)، بدء المرحلة الرابعة من عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي، وهي تستغرق ساعة ونصف الساعة.
وأضاف “الربيعة”، خلال حديثه في قناة “الإخبارية”، أن عملية التخدير للتوأم العراقي الملتصقين من الصدر والبطن والأمعاء تجرى في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني.
ولفت إلى أن عملية الفصل تم التخطيط لها منذ وصول التوأم في شهر سبتمبر الماضي، حيث خضع التوأمان للفحوصات وأجرى الفريق الطبي زراعة لتمديد الجلد الخاص بهما وتغطية الفراغ بالجسم بعد فصلهما.
وأكد أن العملية ستكون على 6 مراحل تستغرق 11 ساعة، ويشارك فيها أكثر من 27 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية، لافتا إلى أن هناك مراحل حساسة وهي مرحلة فصل الكبد وتحديدا القنوات الصفراوية، نظرا لصغر حجمها ودقتها، متفائلا بنجاح العملية.
من جهتها، قالت استشارية الجراحة، الدكتورة حنان السليمان، إن عملية التجميل الخاصة بالطفلين تتضمن مرحلتين، أولاهما عمل مدادات للجلد لتوفير جلد كامل لتغطية الجرح.
وأضافت أن العملية الثانية المتعلقة بالتجميل هي لترميم الصدر وعضلات جدار البطن واستخدام الدعامات وقد يواجهون بعض التحديات المتعلقة بها، لافتة إلى أن هذه العملية ستبدأ بعد عملية الفصل مباشرة وقد تستغرق ما بين 3 إلى 4 ساعات.
وأكدت المختصة الاجتماعية، درة السعدون، أن دورهم في العملية هو الدعم النفسي والاجتماعي والمادي للتوأم السيامي العراقي، لافتة إلى أنهم حرصوا على تقديم هذا الدعم منذ وصول التوأم إلى المملكة، فضلا عن توفير سكن قريب من المستشفى لأسرة الطفلين.
وأكد “محمد”، والد التوأم السيامي، أن الفريق المشرف على حالة طفليه تمكن من توفير الجلد الكافي لعملية التجميل، موجها الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والفريق الطبي المشرف على عملية الفصل، مضيفا أن تفاعل شعب المملكة أسعده وجعله يشعر بأنه بين أهله. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما تعد هذه العملية الخامسة لفصل التوائم السيامية العراقية في المملكة.
#أخبار24 ترصد لحظة وصول التوأم السيامي العراقي إلى مركز العميات بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال.#التوأم_السيامي_العراقي
تصوير: أثير وليدhttps://t.co/aFaQUb5kiF pic.twitter.com/FXxNh2Ge5G
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 12, 2023
الدكتور محمد النمشان أحد أعضاء الفريق الطبي يشرح لـ #أخبار24 تفاصيل حالة التوأم السيامي العراقي ومناطق التصاقهما#التوأم_السيامي_العراقي
تصوير: صفية الصفارhttps://t.co/Ap65edxoZJ pic.twitter.com/vPCfNDRGfG
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 12, 2023
بدء المرحلة الرابعة من عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي #التوأم_السيامي_العراقي
تصوير: أثير وليدhttps://t.co/33qOs2BdOH pic.twitter.com/x5eag1HwvS
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 12, 2023
الدكتور أسامة المشهداني الطبيب العراقي المتابع لحالة التوأم لـ #أخبار24: نشكر قيادة المملكة والشعب السعودي على إجراء العملية.#التوأم_السيامي_العراقيhttps://t.co/NvA8CfYxJH pic.twitter.com/DqhVouRE4a
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 12, 2023