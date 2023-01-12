الصندوق السعودي للتنمية يدعم مشتقات باكستان النفطية بمليار دولار

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، اليوم (الخميس)، اتفاقية مع وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية في باكستان، كاظم نياز، لتمويل المشتقات النفطية في باكستان بقيمة مليار دولار.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وامتدادًا للدعم السابق المقدم من المملكة من خلال الصندوق لباكستان في عامي 2019م و 2021 بقيمة 4.44 مليار دولار لتمويل المشتقات النفطية بها.
وأكد الصندوق أن المملكة تهدف من ذلك إلى دعم باكستان ومساعدة شعبها الشقيق في مواجهة التحديات للإسهام في الوصول إلى اقتصاد مستدام.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية نفذ في باكستان منذ تأسيسه أكثر من 40 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في مختلف القطاعات التنموية بمبلغ إجمالي قدره نحو 1.4 مليار دولار، وذلك دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى مستقبل مزدهر.
وفق “أخبار 24”.