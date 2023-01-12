“معادن” تعلن عن مشروع جديد وشراكات استراتيجية مهمة تبرز المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للتعدين

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، عن مشروعها الجديد مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة لتأسيس شركة جديدة مملوكة بشكل مشترك، ستقوم بضخ استثمارات دولية استراتيجية كبيرة في قطاع التعدين في مجالي التنقيب والإنتاج، لتعمل بذلك على تأمين سلاسل القيمة اللازمة لتمكين التنمية الصناعية وتحول الطاقة في المملكة.
كما وقعت معادن شراكات استراتيجية مع شركات التعدين الرائدة – إيفانهو إلكتريك (IE) وشركة باريك جولد (Barrick) – لتطوير موارد معدنية استراتيجية في المملكة ودعم تطوير القطاع على المستوى الدولي. وستلعب هذه الاتفاقيات دورًا مهمًا في تعزيز قيمة المحفظة الاستثمارية الواسعة لشركة معادن في مجالي الاستكشاف والتطوير وتوسيع نطاق وصولها الدولي، فضلاً عن استقطاب مهارات وتقنيات جديدة لقطاع التعدين في المملكة العربية السعودية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت معادن بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مؤسسات رائدة عالميًا لتعزيز القدرات الاستكشافية والفنية في عمليات التعدين.
تأسيس شركة للاستثمار الدولي في المعادن الاستراتيجية
أعلنت شركة معادن وصندوق الاستثمارات العامة السعودي في مؤتمر التعدين الدولي عن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة جديدة للاستثمار دوليًا في المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية، خاصة في مجالي التنقيب والإنتاج.
وسيتم تأسيس الشركة بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، واستيفاء شروط اتفاقية الشراكة، بحيث تكون نسبة ملكية شركة معادن 51%، و49% لصندوق الاستثمارات العامة وسيكون رأس مال الشركة (187,500,000) ريال سعودي. كما ستركز الشركة على الاستثمار في خام الحديد، والنحاس، والنيكل، والليثيوم، من خلال الاستحواذ على حصص أقلية في أصول التعدين دولياً، لتساهم في تنمية سلاسل إمداد المعادن المحلية، وتعزز مكانة المملكة كشريك رئيسي في تطوير قطاع التعدين العالمي.
تعقيباً على ذلك، قال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن “هذه الخطوة الفريدة سيكون من شأنها المساهمة في تطوير قطاع التعدين، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة كشريك رئيسي في تأمين الثروات المعدنية مستقبلاً. يعتمد التحول العالمي للطاقة على المعادن الاستراتيجية التي تصب في قطاع الطاقة المتجددة والبطاريات، ولذلك فإن التركيز على هذه المجالات سيمنحنا فرصة في سلسلة قيمة السلع العالمية، والتي تعاني من الانخفاض الشديد في العرض مع الازدياد المتسارع في الطلب.”
ومن جهته، أوضح الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصندوق الاستثمارات العامة: “يمتلك كل من الصندوق وشركة معادن خبرات استثمارية وتقنية واسعة، وستُساهم الشركة الجديدة في ترسيخ مكانة المملكة كجسر رئيسي لتطوير سلاسل الإمداد العالمية، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق في تمكين وإطلاق قطاعات رئيسية”.
تعزيز القدرة على الاستكشاف عبر التقنيات والخبرات الرائدة عالميًا
أعلنت معادن أيضًا عن إبرامها اتفاقية مع شركة إيفانهو إلكتريك من شأنها أن تمنح معادن حضورًا دوليًا متزايدًا وإمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات المستخدمة لاستكشاف المعادن.
ويذكر أن إيفانهو إلكتريك هي شركة مدرجة في بورصة نيويورك مختصة في مجال التكنولوجيا والتنقيب عن المعادن، وتجمع بين التقنيات المتقدمة للتنقيب عن المعادن وحلول تخزين الطاقة المتجددة ومشاريع المعادن الكهربائية.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم معادن بالاستحواذ على 9.9٪ من الأسهم العادية لشركة إيفانهو بقيمة 126 مليون دولار أمريكي. وستحصل معادن على الحق في تعيين مدير مستقل واحد في مجلس إدارة شركة إيفانهو إلكتريك وسيتم إصدار ما يقرب من 10.2 مليون سهم عادي جديد فيها بسعر 12.38 دولار أمريكي للسهم الواحد.
وكجزء من الاتفاقية، ستقوم معادن وشركة إيفانهو بإطلاق مشروع مشترك للتنقيب عن النحاس والذهب والنيكل والفضة في المملكة العربية السعودية. وستقوم الشركتان باستكشاف ما يقرب من 48,500 كم2 من المواقع المرخصة في المملكة. وسيوفر المشروع المشترك لشركة معادن حقوق استخدام تقنية Typhoon TM الخاصة بشركة إيفانهو والتي تجري مسوحات جيوفيزيائية باستخدام أجهزة إرسال عالية الطاقة للكشف عن وجود معادن الكبريتيد التي تحتوي على النحاس والنيكل والذهب والفضة. وسيساعد ذلك على تسريع مشاريع الاستكشاف والتطوير الخاصة بشركة معادن والتخلص من مخاطرها وزيادة الأراضي المتاحة للاستكشاف، مما يمكن معادن من تحقيق القيمة المرجوة من أصولها الاستكشافية.
ويعد هذا استثمارًا كبيرًا لشركة معادن سيمنحها حضورًا استراتيجيًا في شركة تعدين دولية رائدة تملك تقنية خاصة بها، كما سيعزز وصولها الدولي للمعادن الحيوية.
وبهذه المناسبة، قال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن: “يمثل الاستثمار الاستراتيجي لشركة معادن في شركة إيفانهو إلكتريك لحظة بالغة الأهمية في مسيرتنا لنصبح موردًا رائدًا للمعادن الاستراتيجية، والتي ستدعم النمو الاقتصادي العالمي خلال العقد المقبل. ومن خلال معادن، تقدم المملكة العربية السعودية مساهمة لا تقدر بثمن في الصناعات الجديدة سريعة التطور في جميع أنحاء العالم والتي تتميز بالتقدم التقني”.
خلق القيمة من تراخيص النحاس المرتقبة
تعمل شركة باريك جولد الرائدة عالمياً في اكتشاف وتطوير مناجم الذهب والنحاس، على تعزيز علاقتها مع شركة معادن من خلال اتفاقيتين جديدتين لمشروع مشترك لاستكشاف وتطوير منطقتي ترخيص جبل صايد الجنوبية وأم الدمار. وبما أن المواقع المرخصة الجديدة تقع بالقرب من جبل سعيد والبنية التحتية المتصلة، فإن ذلك سيمكن الشركتان من الاستفادة من الإمكانات المتواجدة في هذه المواقع.
وستساهم هذه الاتفاقية في زيادة إنتاج النحاس لدى شركة معادن وستعمل على تعزيز سعيها الاستراتيجي لخلق فرص عمل واعدة وتمكين التنمية الاقتصادية في المناطق النائية من المملكة.
مجموعة من الاتفاقيات ستساهم في تطوير قدرات قطاع التعدين في السعودية
بالإضافة إلى ذلك، أبرمت معادن أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من المؤسسات الرائدة في السوق لاستخدام التقنيات الجديدة والابتكار في عمليات الاستكشاف والتعدين. وسيؤدي ذلك إلى تحسين ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين إدارة المياه والبيئة و إزالة الكربون والارتقاء بمستوى الصحة والسلامة. وتشمل قائمة الشركاء الجدد شركات عالمية مثل نوكيا (Nokia) وشل (Shell) وبكتل (Bechtel) ومجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية (ERG) S.à r.l..
وقال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن، بمناسبة توقيع الاتفاقيات: “من خلال جذب شركاء جدد إلى المملكة وزيادة التزام شركائنا الحاليين، فإننا نقدم تقنيات جديدة في عملياتنا، وننوع مزيج منتجاتنا في مجالي التنقيب والإنتاج، ونسرع تطوير محفظة الاستكشاف لدينا. وهذا سيخلق فرصًا لنقل الخبرات والتقنيات ستساهم بشكل كبير في تطوير المهارات والقدرات وستفتح فرصًا جديدة لتطوير الموارد المعدنية في المملكة”. وفق “أخبار 24”.