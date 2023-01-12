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جديد المحليات > “الحج” توقّع اتفاقيات مع عدة دول لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
12/01/2023   5:00 م

“الحج” توقّع اتفاقيات مع عدة دول لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

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وقّع نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اليوم (الثلاثاء)، عددًا من اتفاقيات الحج مع 15 وفدًا من عدة دول إسلامية، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض “إكسبو الحج”.

وذكرت الوزارة أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الاستعدادات المبكرة للوزارة لموسم الحج للعام الجاري 1444هـ، بهدف تسهيل قدوم ضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأضافت أن اتفاقيات الحج المُوقعة تضمنت الحصص المُخصصة لكل دولة، ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة للحجاج القادمين من تلك الدول، وأبرز الإجراءات المنظمة لشؤون الحج. وفق “أخبار 24”.

“الحج” توقّع اتفاقيات مع عدة دول لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

جديد المحليات
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