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جديد المحليات > بتداولات 5.2 مليار ريال.. مؤشر السوق يرتفع بـ 1.2% عند 10744 نقطة
12/01/2023   5:00 م

بتداولات 5.2 مليار ريال.. مؤشر السوق يرتفع بـ 1.2% عند 10744 نقطة

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أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم (الخميس)، على ارتفاع بنسبة 1.2%، مغلقا عند 10744 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق منذ نحو شهر ونصف، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال.

وارتفع سهما “الوطنية للتعليم” و”أمريكانا” بنسبة 2% عند 83.40 ريال و3.50 ريال على التوالي، مسجلين أعلى إغلاق منذ الإدراج.

فيما أغلق سهم “أرامكو السعودية” عند 32.15 ريال، فيما صعد سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 3% عند 77.90 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 5 ملايين سهم.

كما ارتفع سهم “الأهلي السعودي” بنسبة 3% عند 49.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 14 مليون سهم، منها صفقة خاصة بنحو 6 ملايين سهم.

وأعلن “الأهلي السعودي” توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال إلى 60 مليار ريال عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع سهم لكل 3 أسهم، وتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني 2022 بواقع 0.6 ريال للسهم. وفق “أخبار 24”.

في المقابل، أنهت أسهم “السيف غاليري” و”عطاء التعليمية” و”مجموعة تداول” و”سابك للمغذيات” و”جرير” و”الآمار” و”الحمادي”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3%.

بتداولات 5.2 مليار ريال.. مؤشر السوق يرتفع بـ 1.2% عند 10744 نقطة

جديد المحليات
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