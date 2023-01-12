الجوازات: 4 تقنيات حديثة تكشف عن هوية الأشخاص والوثائق المزورة أثناء رحلة الحج

أكد الناطق الإعلامي بجوازات منطقة مكة المكرمة، الرائد حامد الحارثي، أن هناك 4 تقنيات حديث تستخدمها المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات قدوم ومغادرة الحجاج.
وكشف الحارثي في تصريحات خاصة لـ”أخبار 24″ على هامش مشاركة الجوازات في معرض ومؤتمر الحج والعمرة بجدة “إكسبو الحج”، أن من ضمن هذه الأجهزة، جهاز مخصص لكشف الوثائق المزورة.
وأشار إلى أن هذا الجهاز يتم من خلاله التأكد من سلامة وخلو وثائق السفر من عمليات التزوير، إذ إنه يحتوي على قاعدة بيانات لأكثر من 250 جوازا، من مختلف دول العالم.
وأوضح أن خدمة الحقيبة المتنقلة، تعتبر منصة جوازات متكاملة وتقدم للحالات الطارئة، إذ تقوم بإنهاء إجراءات دخول الركاب وتسجيل خصائصهم، فيما يقوم جهاز (كاميرا التوثيق) بالتحقق من هويات الأشخاص عن طريق خصائصهم الحيوية.
#الجوازات: 4 تقنيات حديثة تكشف عن هوية الأشخاص والوثائق المزورة أثناء رحلة #الحجhttps://t.co/LM20xxtC3T pic.twitter.com/NjYsaUe8CV
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 12, 2023