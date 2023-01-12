تعد منطقة جازان من أدفأ مناطق المملكة خلال فصل الشتاء، نظراً للتضاريس التي تتميز بها، حيث وصلت درجة الحرارة بها اليوم (الخميس) إلى 30 درجة.
وأوضح متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن منطقة جازان تتميز باعتدال أجواء سواحلها وجزرها في فصل الشتاء بعكس المناطق الجبلية في تلك السواحل التي تتسم بالبرودة، لذا تعتبر جازان ذات أجواء نموذجية طوال العام.
من جهته، أكد محلل الأرصاد الجوية، عقيل العقيل، أن أجواء منطقة جازان لن يكون فيها أي تغير في درجات الحرارة هذه الفترة كما تميل الأجواء إلى الدفء في المناطق الساحلية والجزر، فيما تميل إلى البرودة في المرتفعات الشرقية خاصة مرتفعات جبال فيفا. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن محافظة طريف، سجلت اليوم أدنى درجة حرارة بالمملكة بمقدار 1 درجة مئوية، تليها حائل ورفحاء والقريات بنحو 2 درجة مئوية، ثم تبوك وعرعر بـ 3 درجات مئوية، فيما سجلت القيصومة 4 درجات مئوية، وسكاكا 5 درجات مئوية.