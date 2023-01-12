على متنها 6 آلاف سائح.. ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يستقبل أول سفينة “كروز”

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم (الخميس)، أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام استقبل السفينة “MSC World Europa” ، كأول سفينة سياحية تصله في تاريخه وعلى متنها 6 آلاف سائح.
وأضافت أن هذه تعد لحظة مميزة لشركة “كروز السعودية” وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام كونه ميناء تجاريًا يستقبل الحاويات القياسية والبضائع الواردة والصادرة من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة الشرقية والوسطى.
وأشارت إلى أن الخطوة تأتي اتساقًا مع المبادرة التي أطلقتها “موانئ”، بجذب السفن العالمية إلى الموانئ السعودية وتوفير الخدمات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة الذي يتوسط ثلاث قارات، وتماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وأبانت الهيئة أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام سيكون خلال موسم الرحلات السياحية الجاري محطة توقف للسفينة في جولاتها الأسبوعية التي تستمر لمدة 7 أيام مرورًا بموانئ دبي وأبوظبي والدوحة.
وتابعت: تأتي هذه الزيارات ضمن استراتيجية وأهداف “موانئ” وشركة “كروز السعودية” لإنشاء قطاع رحلات بحرية متكامل في المملكة ووضعها على خارطة الرحلات البحرية العالمية كوجهة سياحية فريدة وجاذبة.
يُذكر أن “موانئ” وشركة “كروز السعودية” التي تم إطلاقها في عام 2021 يتعاونان في تزويد الموانئ السعودية بالبنية التحتية والمرافق اللازمة لتعزيز صناعة الرحلات البحرية، واستقبال كُبرى السفن السياحية العالمية.
ومنذ إطلاق الرحلات البحرية في يناير 2021، ساهمت “موانئ” و”كروز السعودية” في تطوير البُنية التحتية اللازمة لاستقبال السفن في موانئ جدة الإسلامي وينبع التجاري والملك عبدالعزيز بالدمام، وهو ما حقق نجاحًا كبيرًا خلال الموسمين السابقين في عامي 2021 و2022م باستقبال أكثر من 70 رحلة بحرية على متنها أكثر من 50 ألف راكب.
أهداف مشتركة بين #موانئ و #كروز_السعودية؛ تتمثّل في وضع المملكة على خارطة الرحلات البحرية العالمية كوجهة سياحية فريدة وجاذبة؛ #ميناء_الملك_عبدالعزيز بالدمام يستقبل أوّل سفينة سياحية في تاريخه “MSC World Europa”؛ بين أجواءٍ استثنائية، ومنظومة تشغيلية ولوجستية متكاملة. pic.twitter.com/LoWtzmu9N0
— مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) January 12, 2023
وفق “أخبار 24”.