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جديد المحليات > انطلاق منتدى الاستثمار السعودي – العماني في الرياض فبراير المقبل
12/01/2023   4:59 م

انطلاق منتدى الاستثمار السعودي – العماني في الرياض فبراير المقبل

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تحتضن مدينة الرياض في مطلع فبراير المقبل منتدى الاستثمار السعودي – العماني، الذي تنظمه وزارة الاستثمار، بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية والعمانية وممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين.

ويناقش المؤتمر أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين، مثل: الطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والسياحة، والعقار، والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من الأنشطة.

كما سيستعرض أبرز تطورات بيئة الأعمال والاستثمار المرتبطة برؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040، بالإضافة إلى المدن والمناطق الصناعية في المملكة وعمان.

وسيشهد المنتدى اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

يذكر أن الوزارة ستنظم أيضا معرض الصناعات السعودي العماني بمشاركة الجهات الحكومية من البلدين وأبرز الشركات السعودية والعمانية لعرض المنتجات والصناعات لكلا البلدين، ابتداءً من 1 إلى 4 فبراير المقبل.

انطلاق منتدى الاستثمار السعودي - العماني في الرياض فبراير المقبل

وفق “أخبار 24”.

انطلاق منتدى الاستثمار السعودي – العماني في الرياض فبراير المقبل

جديد المحليات
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