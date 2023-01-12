مطار الملك عبدالعزيز يطلق خدمة النقل الترددي لضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام مجاناً

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، اليوم (الخميس)، عن إطلاق خدمة النقل الترددي لضيوف الرحمن من الصالة رقم 1 إلى المسجد الحرام مجاناً.
وأوضح أن الاستفادة من الخدمة تشترط ارتداء زي الإحرام، وإبراز الهوية الوطنية للمواطن، وإبراز جواز السفر للمقيم، مبيناً أن منطقة النقل توجد بالدور الأول بجوار حوض السمك.
وبيّن أن الرحلات تنطلق من مطار الملك عبدالعزيز صالة 1 – منطقة النقل، ومحطة كدي، وموقف وقف الملك عبدالعزيز كل ساعتين من الساعة الـ10 صباحاً إلى الـ10 مساءً.
ونوه إلى أن الرحلات تنطلق من المسجد الحرام كل ساعتين من الساعة الـ12 ظهراً إلى 12 صباحاً، عبر موقف وقف الملك عبدالعزيز، ومحطة كدي، ومطار الملك عبدالعزيز صالة 1 – منطقة المغادرة.
وفق “أخبار 24”.