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رياضة > “الشهري”: كان هدفنا تحقيق خليجي 25.. ورينارد يتابع البطولة بشكل جيد
12/01/2023   11:07 م

“الشهري”: كان هدفنا تحقيق خليجي 25.. ورينارد يتابع البطولة بشكل جيد

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علق المدير الفني للمنتخب الوطني سعد الشهري على الخروج من بطولة خليجي 25 من دور المجموعات، بعد الخسارة أمام عمان.

وتعرض المنتخب الوطني للخسارة أمام نظيره العماني، مساء الخميس، بنتيجة 1-2 في الجولة الثالثة بدور المجموعات لكأس خليجي 25.

وقال الشهري في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:” المباراة كانت صعبة ومتوقعة وأرى أننا أدينا بشكل جيد وأشكر اللاعبين الصغار وأمامهم مستقبل كبير “.

وأضاف: “كان لدينا أهداف قبل البطولة ومن ضِمنها تحقيق الكأس، وإعطاء فرصة أكبر لمواليد 2001 للتحضير للبطولات القادمة والأهم هو التأهل للأولمبياد المقبلة”.وفق “أخبار 24”.

وتابع: “رينارد مدرب المنتخب الأول متابع للبطولة بشكل جيد، ومنتخبَا العراق وعُمان هما الأجهز”.

وأتمّ تصريحاته: “الكرة السعودية أصبح لها رؤية ونعمل على إنجاز هذه الرؤية، وحزين أننا سنترك البصرة بعد وقت قصير”.

“الشهري”: كان هدفنا تحقيق خليجي 25.. ورينارد يتابع البطولة بشكل جيد

رياضة
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