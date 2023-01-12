“الشهري”: كان هدفنا تحقيق خليجي 25.. ورينارد يتابع البطولة بشكل جيد

علق المدير الفني للمنتخب الوطني سعد الشهري على الخروج من بطولة خليجي 25 من دور المجموعات، بعد الخسارة أمام عمان.
وتعرض المنتخب الوطني للخسارة أمام نظيره العماني، مساء الخميس، بنتيجة 1-2 في الجولة الثالثة بدور المجموعات لكأس خليجي 25.
وقال الشهري في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:” المباراة كانت صعبة ومتوقعة وأرى أننا أدينا بشكل جيد وأشكر اللاعبين الصغار وأمامهم مستقبل كبير “.
وأضاف: “كان لدينا أهداف قبل البطولة ومن ضِمنها تحقيق الكأس، وإعطاء فرصة أكبر لمواليد 2001 للتحضير للبطولات القادمة والأهم هو التأهل للأولمبياد المقبلة”.وفق “أخبار 24”.
وتابع: “رينارد مدرب المنتخب الأول متابع للبطولة بشكل جيد، ومنتخبَا العراق وعُمان هما الأجهز”.
وأتمّ تصريحاته: “الكرة السعودية أصبح لها رؤية ونعمل على إنجاز هذه الرؤية، وحزين أننا سنترك البصرة بعد وقت قصير”.