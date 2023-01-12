ميسي على رأس القائمة الأولية لأفضل لاعب في العالم

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” باب التصويت على جوائز “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم.
وشهدت القائمة وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي والمصري محمد صلاح والمزيد من النجوم في القائمة الأولية.
كما شهدت القائمة تواجد جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي ونيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.وفق “أخبار 24”.
وفاز البرتغالي كريستيانو رونالدو بالجائزة مرتين في 2016 و2017، وفاز بها مودريتش في 2018.
وتوج بها ليونيل ميسي في 2019، بينما نالها البولندي روبرت ليفاندوفسكي مرتين في 2020 و2021.