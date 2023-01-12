بالفيديو والصور.. الأخضر يخسر من عمان بثنائية ويودع خليجي 25

تعرض المنتخب الوطني للخسارة أمام نظيره العماني، مساء الخميس، بنتيجة 1-2 في الجولة الثالثة بدور المجموعات لكأس خليجي 25.
وفي الدقيقة 10 أجرى المدير الفني للأخضر الشهري تبديلا اضطراريا بدخول اللاعب حسين الصبياني بعد خروج قاسم لاجامي مصابا.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب عمان جمعة الحبسي في الدقيقة 31.
وجاء الهدف الأول لمنتخب عمان في الدقيقة 34 عن طريق اللاعب المنذر العلوي.
وأدرك تركي العمار التعادل للأخضر في الدقيقة 41، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر ليحول الكرة لداخل الشباك.
وفي الدقيقة 46 أجرى مدرب عمان تبديلين دفعة واحدة بدخول الثنائي محمد المسلمي وزاهر الأغبري بدلا من أحمد المطروشي والمنذر العلوي. وفق “أخبار 24”.
وأهدر عصام الصبحي هدفا محققا لمنتخب عمان في الدقيقة 49، بعدما انفرد بالحارس لكنه سدد الكرة أعلى العارضة.
وسدد تركي العمار تصويبة خطيرة في الدقيقة 50 من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.
ودخل اللاعب أحمد الغامدي في تشكيل المنتخب الوطني بدلا من سميحان النابت في الدقيقة 70.
وفي الدقيقة 84، سجل اللاعب حارب السعدي الهدف الثاني لمنتخب عمان، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن نواف العقيدي من التصدي لها.
وبتلك النتيجة رفع المنتخب العماني رصيده إلى 7 نقاط ليرافق نظيره العراقي إلى الدور نصف النهائي، بينما اكتفى الأخضر باحتلال المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط والخروج من دور المجموعات رفقة اليمن صاحب المركز الأخير بدون نقاط.
🎥 | هدددددف!⚽
منتخب عمان 🇴🇲 يسجل الهدف الأول عن طريق المنذر العلوي
السعودية 0- 1 عمان #السعودية_عمان | #خليجي_25#معاك_يالأخضر | #الرياضية_السعودية pic.twitter.com/qphnEWdT1O
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 12, 2023
🎥 | هدددددف!⚽#المنتخب_السعودي 🇸🇦 يسجل هدف التعادل عن طريق تركي العمار
السعودية 1- 1 عمان #السعودية_عمان | #خليجي_25#معاك_يالأخضر | #الرياضية_السعودية pic.twitter.com/3zWSkYwNjY
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 12, 2023
⚽ الهدف الثاني للمنتخب العماني سجله اللاعب حارب السعدي#السعودية_عمان #خليجي_25#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/Ylc1ULfnGu
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 12, 2023