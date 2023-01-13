اختتمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جلسات وفعاليات النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، والتي تم انعقادها بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض بمشاركة أكثر من 12 ألفا من قادة الاستثمار.
واشتملت جلسات النقاش على عدد من الموضوعات مثل مستقبل قطاع التعدين، وإسهاماته في تنمية المجتمعات، وتعزيز أنظمة الاستدامة والطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات المباشرة لقطاع التعدين في المنطقة.
وشهد المؤتمر توقيع 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجال صناعة التعدين والمعادن، ومجالات الاستكشاف التعديني والتكنولوجيا والاتصالات وتطبيق معايير الاستدامة والتوطين والتأهيل والتصنيع في قطاع التعدين، إضافة إلى تسليم رخصتي الاستكشاف لموقعي الخنيقية وأم الدمار للشركات الفائزة بها.
وشارك في جلسات وفعاليات المؤتمر عدد من الوزراء والسفراء، ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر، إضافة إلى 200 متحدث وأكثر من 12 ألف مشارك من قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال، وممثلين للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات ومصنعين من 130 دولة.
وعُقدت على هامش المؤتمر أكثر من 30 ورشة عمل، غطت جوانب متعددة تتعلق بالتعدين والصناعات التعدينية، وإقامة ملتقى فرص الاستكشاف التعديني، بمشاركة كبرى الشركات الدولية والشركات الاستثمارية الوطنية المهتمة في قطاع التعدين، لدعم إنشاء تحالفات استراتيجية بين الشركات المحلية والدولية.
وفق “أخبار 24”.