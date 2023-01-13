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جديد المحليات > “الأرصاد”: شتاء هذا العام أكثر دفئًا ومطراً.. وحالياً ذروة البرد
13/01/2023   4:57 م

“الأرصاد”: شتاء هذا العام أكثر دفئًا ومطراً.. وحالياً ذروة البرد

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قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن الفترة الحالية هي ذروة البرد، مضيفا أنه لا يتوقع انخفاضاً في درجات الحرارة عما هي عليه الآن.

وأرجع “العقيل”، خلال حديثه في قناة “الإخبارية”، سبب هذه التوقعات لكون شتاء هذا العام يعد الأكثر دفئًا وبالتالي كان الأكثر مطراً. وفق “أخبار 24”.

ونبه بتكون السحب الركامية الرعدية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة والقنفذة، متوقعا تحرك هذه السحب إلى الباحة والمناطق الجنوبية في منطقة الرياض، وهطول أمطار غزيرة على مناطق الباحة وعسير وجازان.

“الأرصاد”: شتاء هذا العام أكثر دفئًا ومطراً.. وحالياً ذروة البرد

جديد المحليات
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