اعتمدت هيئة فنون الطهي طبقي “المقشوش” و”الجريش” طبقين وطنيين، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز هوية أطباق المملكة الشعبية.
وقالت جواهر الشمال، إحدى المختصات بالمقشوش لـ”أخبار 24″إن تاريخ المقشوش يعود لأكثر من 300 عام، مبينة أنه من أكثر أنواع الخبز شهرة في المملكة، وهو يُقدم على وجبة الفطور أو العشاء أو الضيافة أو المناسبات، والبعض يستخدمه كحلى خفيف يُقدم مع العسل والشيرة، وكانت العوائل التي تقدمه تفتخر بذلك.
وأبانت أن سبب تسمية “المقشوش” بهذا الاسم يعود لأنه كان يُعمل بالصاج على مَلّة النار، وبعد الانتهاء من تجهيزه يتم وضعه في إناء بطريقة كان يسمونها قديماً القش.
وأضافت أنه بسبب سهولة تحضير المقشوش تقوم العديد من المحلات التجارية ومحلات المعجنات والمخبوزات بتوفيره بالأسواق، ويعتبر الشتاء صديق المقشوش نظرًا لكثرة الطلب على هذا الصنف.
ولفتت إلى أن تجهيز المقشوش وتحضيره يتم من خلال مزج الدقيق واللبن والبيض والهيل والسكر و”بيكنج باودر” وخميرة فورية، والملح وتركها لمدة نصف ساعة ثم يبدأ تجهيزه بعد ذلك.
بعد اعتماده طبقاً وطنياً.. تعرّف على #المقشوش رمز الضيافة #السعودية
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 13, 2023