“الأرصاد”: أمطار على الرياض والشرقية وعسير تستمر حتى مساء الغد

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة تنبيهاً عن إمكانية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، على مناطق الرياض والشرقية وعسير، حتى مساء يوم غد (السبت).
وبين أن الحالة في منطقة الرياض تشمل العاصمة، والدرعية، وحريملاء، وضرما، ومرات، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وثادق، ورماح، وشقراء.، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر.
وأوضح أن الأمطار تشمل الخفجي، والنعيرية، وحفر الباطن، والجبيل، والدمام، والظهران، والقطيف، ورأس تنورة، والأحساء، وبقيق بالمنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن الحالة تشمل في منطقة عسير كل من العرين، وبيشة، وتثليث وطريب، مضيفاً أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتمثل في نشاط الرياح السطحية وتدني مستوى الرؤية. وفق “أخبار 24”.
من جانبها أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن المركز الوطني للأرصاد أعلن عن تنبيه متقدم عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة الـ10 صباح يوم غدٍ السبت.