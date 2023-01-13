بالمشي وركوب الخيل.. الأجواء الماطرة تستهوي أهالي الأحساء (صور)

دفعت الأجواء المطرية التي شهدتها محافظة الأحساء السكان إلى الخروج والاستمتاع بها، وقضاء أوقات جميلة في المتنزهات البرية والحدائق العامة.
كما شهدت المخيمات البرية وشاطئ العقير وبحيرة الأصفر، وجبل قارة والشعبة ومدينة جواثا السياحية إقبالاً أيضاً من السكان لممارسة هواياتهم الرياضية والمشي وركوب الخيل والدراجات الهوائية.
ومثلت تلك الأجواء التي شهدتها المنطقة فرصة كبيرة لأهالي المنطقة للاستمتاع برمال الأحساء الذهبية وطبيعتها الخضراء، وإقامة المخيمات والجلسات العائلية.
وشجعت التضاريس الجبلية والهضاب الترابية والزراعية والكثبان الرميلة التي تتميز بها المحافظة السكان لتنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والمسابقات الرياضية.
وفق “أخبار 24”.