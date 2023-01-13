تعيين محامية سعودية في مكتب أمين عام الأمم المتحدة

اُختِيرت المحامية السعودية جود الحارثي لتتولى منصب مسؤولة الشؤون السياسية في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وسبق للحارثي العمل في مكتب الشؤون السياسية وبناء السلام في نفس المنظمة.
كما مثّلت منظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمر جنيف الدولي التابع للمنظمة وشاركت في مؤتمر آخر للمنظمة لفئة الشباب في أوروبا.
ودرست الحارثي القانون الدولي والشؤون السياسية في جامعة سوانزي في بريطانيا، وحصلت على خبرات كبيرة في مجالها عبر تدربها في مكتب الأمم المتحدة بالرياض، والمحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا، وعدد من مكاتب المحاماة الدولية في بريطانيا وأمريكا والإمارات.وفق “أخبار 24”.