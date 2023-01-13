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جديد المحليات > تخريج الدورة الـ22 من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي
13/01/2023   11:48 م

تخريج الدورة الـ22 من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

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احتفلت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، اليوم (الجمعة)، بتخريج الدورة الـ 22 من مرحلة المستجدين الأولية؛ وذلك بحضور نائب قائد قوات الدفاع الجوي اللواء الركن محمد البلوي.

وأظهرت صورٌ من موقع الاحتفال، تقديم خريجي الدورة عرضاً عسكرياً انتظمت فيه خطواتهم حاملين الأعلام، وإلقاء التحية على نائب قائد قوات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى تقديم عروض الموسيقى العسكرية.

وتتولى قيادة الدفاع الجوي، مسؤولية تنظيم وإعداد وبناء التشكيلات للوحدات الميدانية والتعليمية مثل مجموعات الدفاع الجوي، ومعهد قوات الدفاع الجوي، وقاعدة الصيانة والإسناد الفني، ومركز ومدرسة قوات الدفاع الجوي.

كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

وفق “أخبار 24”.

تخريج الدورة الـ22 من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

جديد المحليات
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