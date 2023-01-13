تخطط شركة “بترومين” لخدمات السيارات لطرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودي؛ طبقاً لما نقلته مصادر وكالة “بلومبيرغ”.
وأوضحت الوكالة أن الشركة تعمل مع البنك “الأهلي السعودي”، وشركة “موليس آند كومباني” بشأن الطرح المزمع، متوقعة أن تجمع ما يصل إلى مليار دولار من هذا الطرح.
يذكر أن شركة “بترومين” تأسست في عام 1968 بجدة ضمن مشروع مشترك بين “أرامكو السعودية”، و”أكسون موبيل”، وفي عام 2013 استحوذت مجموعة الدباغ على الشركة وحولتها إلى شركة بترومين إحدى الشركات المتخصصة في توفير حلول التنقل المستدامة والمبتكرة التي تخدم الأفراد والشركات. وفق “أخبار 24”.