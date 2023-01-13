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جديد المحليات > شغف الطفولة يدفعه للطيران.. قصة ملهمة لطيار في أرامكو
13/01/2023   11:47 م

شغف الطفولة يدفعه للطيران.. قصة ملهمة لطيار في أرامكو

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قدمت شركة “أرامكو” الدعم الكافي للعديد من الموظفين بهدف تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم، ومن بين هؤلاء محمد الشايع الذي يعمل طياراً لإحدى طائرات بوينج 737، بعد أن نما شغفه بالطيران منذ طفولته.

وقال “الشايع” الذي قاد أول رحلة فردية عام 2017 إنه تم قبوله في بعثة أرامكو خلال دراسته للبكالوريوس تخصص هندسة ميكانيكية، بالإضافة إلى الطيران، مبيناً أنه يبدأ يومه بتحميل خطة الرحلة ومراجعتها والتأكد من تخطيطها.

وأوضح أن أبرز الصعوبات التي واجهته تكمن في المحافظة على الانضباط أثناء تشغيل الطائرة، مشيراً إلى أنه يدرس حالياً ماجستير إدارة أعمال من خلال بعثة أرامكو.

ونوه إلى أن صناعة الطيران بشكل عام تعتمد على تكاتف الموظفين والمختصين في إدارة الطيران، حيث تجتمع الهندسة والطيران والأعمال في وقت واحد، منوهاً إلى أن اجتماع المجالات يحقق فائدة أكثر. وفق “أخبار 24”.

شغف الطفولة يدفعه للطيران.. قصة ملهمة لطيار في أرامكو

جديد المحليات
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