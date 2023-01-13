مكافأة المتدرب الشهرية 14.5 ألف.. “السوق المالية” تطلق برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

تطلق هيئة السوق المالية، قريباً برنامجاً لتأهيل الخريجين المتفوقين؛ وذلك لرفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين.
ويهدف البرنامج إلى تطبيق عملي للدور التشريعي والرقابي لهيئة السوق المالية وارتباطها بالجهات الأخرى، والحصول على الشهادات المهنية لدعم المشاركين، بالإضافة لتنمية الجدارات الوظيفية، ورفع مستوى المعرفة والاطلاع على الأنظمة واللوائح.
ويستهدف البرنامج الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدبلوم العالي، على أن يكون مدة البرنامج 12 شهراً.
وأوضحت الهيئة، الشروط الخاصة بالتقديم وهي التفرغ التام، وأن يكون المتقدم سعودياً، وأن تكون شهادة البكالوريوس/الماجستير/الدبلوم العالي في التخصصات المطلوبة صادرة أو معتمدة من قِبَل وزارة التعليم، ويجوز تقديم خطاب رسمي مختوم من الجامعة يوضح تاريخ التخرج.
وشددت على ضرورة ألا يقلّ المعدل الدراسي العام عن “جيد جداً” أو ما يعادله، وتقديم اختبار القدرات العامة أو الجامعية على ألا تقل الدرجة عن 65، وألا يزيد عمر المتقدم لخريجي البكالوريوس على 27 سنة، ولخريجي الماجستير على 30 سنة وتقديم نتيجة اختبار إجادة اللغة الإنجليزية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الهيئة للمزايا والتعويضات حيث يحصل المتدرب على مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية، درجة البكالوريوس 12 ألف ريال، درجة الماجستير/ الدبلوم العالي 14.5 ألف ريال، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية وتأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته، وحضور دورات تدريب داخل الهيئة وخارجها والتعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة التطوير الشخصي والمهني، واكتساب خبرات مميزة في مجال السوق المالية.