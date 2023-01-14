“الأرصاد” تصدر تنبيهات بسيول على العاصمة الرياض.. وأمطار في مكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات جديدة بتأثر أجواء عدة مناطق اليوم (السبت) بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.
وأوضح المركز، أن التنبيهات تتضمن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسيول وتساقط للبرد ورياح نشطة حتى الساعة (10:00) صباحاً على العاصمة الرياض، على أن تستمر الحالة المطرية حتى الساعة (03:00) عصراً على القويعية والدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض.
ونوه إلى أن التنبيهات تشمل هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وسيول وتساقط البرد حتى الساعة (09:00) مساءً على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كما تستمر الحالة المطرية أيضاً حتى الساعة (08:00) مساءً على أجزاء من مناطق عسير والباحة والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية وجازان وحائل. وفق “أخبار 24”.