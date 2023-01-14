أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير، أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
وتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف، كما لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (26 درجة بمكة المكرمة، و22 درجة بالمدينة المنورة، و19 درجة بالرياض، و20 درجة بالدمام، و27 درجة بجدة، و18 درجة في أبها).