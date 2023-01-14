923 مليون ريال حجم العائد الاقتصادي من العمل التطوعي في 2022

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن ارتفاع القيمة الاقتصادية للعمل التطوعي بالمملكة خلال العام الماضي 2022، حيث بلغ إجمالي العائد الاقتصادي منه أكثر من 923 مليون ريال.
وأظهرت مؤشرات العمل التطوعي لعام 2022 تحقيق إنجازات فاقت مستهدفات الوزارة، حيث ارتفع عدد المتطوعين إلى أكثر من 658 ألف متطوع ومتطوعة بلا تكرار، فيما بلغ عدد المتطوعين بالتكرار أكثر من 5.4 مليون؛ لافتة إلى أن القيمة الاقتصادية للساعة التطوعية بلغت أكثر من 64 ريالاً للفرد. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه تم إتاحة أكثر من 373 ألف فرصة تطوعية في أكثر من 20 مجالاً، بإجمالي بنحو 40 مليون ساعة تطوعية، استفاد منها أكثر من 65 مليون مستفيد من مختلف مناطق المملكة، موضحة أن عدد الأفراد المسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي بلغ أكثر من 1.2 مليون فرد، فيما بلغ عدد الجهات الموفرة للفرص التطوعية أكثر من 5.2 ألف جهة.
بخطى واثقة نسارع الزمان، بطاقات شابة نصنع المستقبل.. وبإنجازاتنا في #العمل_التطوعي نحقق رؤية الوطن. #مليون_متطوع pic.twitter.com/emT5MF4fcF
— العمل التطوعي (@SaudiNVG) January 13, 2023