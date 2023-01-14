لتغذية سليمة.. “الصحة” تقدم هذه النصائح عند التسوق

قدّمت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها خلال التسوق؛ لضمان تغذية صحية ومتوازنة.
وحثّت الوزارة، المُستهلكين قبل الشروع في عملية التسوق على تحديد الوجبات وفقاً للاحتياجات طوال الأسبوع وتدوينها في قائمة واضحة، إلى جانب الحذر من التسوق عند الشعور بالجوع.
وحذّرت المستهلكين أثناء التسوق من الانخداع بالتخفيضات والعروض، مع ضرورة عزل المنظفات عن الأطعمة في عربة التسوق، وشراء اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة، واختيار الحليب ومشتقاته قليلة الدسم.
ونصحت بقراءة البطاقة الغذائية الموجودة على المعلبات، وتجنب شراء المواد من الثلاجة ذات التبريد المنخفض، ووضع الأطعمة المجمدة واللحوم بجانب المكيف بأكياس محكمة الغلق، وغسل اليدين بعد الوصول إلى المنزل، والبدء في ترتيب الأطعمة المجمدة بالثلاجة بعد تغليفها.
وفق “أخبار 24”.