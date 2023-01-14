“الموارد البشرية”: يُعفى مستفيدو الضمان من المقابل المالي لدراسة الطلب

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أبرز الاستفسارات الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور، وبينها التأكيد على إعفاء المُستفيدين من المقابل المالي لدراسة الطلب، على أن يشمل الإعفاء الطلب الأول في حالة وجود أكثر من طلب.
وأوضحت الوزارة، أنه إذا كان للعائل أكثر من منزل فالأصل إسناد التابعين لكل منزل على حدة وعليه تتم دراسة أهلية المنزل الذي يوجد فيه تابعون فقط، مشيرةً إلى أنه يمكن استخراج مشهد ضماني من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الدخول على ملف المستفيد ثم الضغط على أيقونة “طلب مشهد ضماني”.
وأضافت أن الشكوى المالية هي خدمة تتاح للمُستفيد في حال لم يتم صرف المعاش المستحق، أو لنقص المعاش عن القيمة الصحيحة بناءً على الشروط والمعايير خلال الفترة النظامية لذلك.
ونوهت إلى ضرورة إبلاغ المُستفيد للوزارة بأي تغييرات تتعلق بالحالة الاجتماعية خلال 15 يوماً من تاريخ التغيير، وذلك عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب الضمان الاجتماعي أو مراكز الاتصال، علماً بأنه يوجد ربط آلي مع الجهات الأخرى.
وفق “أخبار 24”.