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14/01/2023   10:49 ص

“تقويم التعليم”: إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات اليوم السبت

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنها ستعلن اليوم (السبت) نتائج اختبارِ الرخصة المهنية العام للمعلمين والمعلمات.

 وأوضحت أن النتائج سترسل عَبْر الرسائل النصية على أرقام الهواتف المسجلة في الملفات، ومن ثَم تتاح على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية بعد غد الأحد.

 وبيّنت الهيئة أن حالة الحضور للاختبارات الرقمية تُحدَّث خلال 72 ساعة، بينما الورقية تُحدَّث بعد إعلان النتائج، وعند تجاوُز المدة المحددة وعدم ظهور حالة الحضور، يمكن التواصل مع فريق الدعم.

 وكان عدد من المعلمين والمعلمات عبَّروا عن صعوبة اختبار الرخصة المهنية ووصفوا أسئلته بالتعجيزية.

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وفق “أخبار 24”.

“تقويم التعليم”: إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات اليوم السبت

جديد المحليات
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