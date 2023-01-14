رسميًا.. الهلال يواجه الوداد المغربي في كأس العالم للأندية.. ويبتعد عن ريال مدريد

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2022 عن مواجهة نادي الهلال ضد نادي الوداد المغربي.
ويلعب الهلال ضد الوداد المغربي (مستضيف البطولة) يوم 4 فبراير المقبل ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.
ويواجه الهلال نظيره فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي المسابقة يوم 7 فبراير حال الفوز على الوداد.
ويشارك الهلال في منافسات كأس العالم للأندية بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا.
تفاصيل القرعة
يلعب الأهلي المصري ضد أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا في المباراة الافتتاحية للمسابقة التي تنطلق يوم 1 فبراير. وفق “أخبار 24”.
ربع النهائي
أول ظهور لـ الوداد المستضيف في البطولة سيكون في ربع نهائي بمواجهة الهلال في 4 فبراير المقبل.
فيما يواجه الأهلي المصري (حال تخطي أوكلاند سيتي) نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي في 4 فبراير المقبل.
نصف النهائي
أول ظهور لفريقي ريال مدريد (بطل أوروبا) وفلامنجو (بطل أمريكا الجنوبية) سيكون في نصف نهائي البطولة.
وسيواجه ريال مدريد الفائر من (الأهلي وأوكلاند سيتي) وسياتل ساوندرز في 8 فبراير المقبل.
فيما يلتقي فلامنجو الفائر من مباراة الوداد والهلال في 7 فبراير المقبل.
وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.
وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب بمدينتي الرباط وطنجة.