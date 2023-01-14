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جديد المحليات > “الداخلية”: ضبط 15.7 ألف مخالف لأمن الحدود وأنظمة العمل والإقامة خلال أسبوع
14/01/2023   1:58 م

“الداخلية”: ضبط 15.7 ألف مخالف لأمن الحدود وأنظمة العمل والإقامة خلال أسبوع

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كشفت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفذة خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة كافة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ أكثر من 15.7 ألف مخالفاً، منهم 8.7 مخالف لنظام الإقامة، و4.1 مخالف لنظام أمن الحدود، و2.8 مخالف لنظام العمل.

وأضافت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 620 شخصاً، 65% منهم يمنيو الجنسية، و30% إثيوبيو الجنسية، و5% جنسيات أخرى، و73 شخصاً حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى أنه تم ضبط 16 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم، مبينة أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 3.2 ألف وافد مخالف، منهم نحو 30 ألف رجل، ونحو ألفي امرأة.

وبينت أنه تم إحالة 22.4 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1.8 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11.8 ألف مخالف.

ضبط 15.7 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

وفق “أخبار  24”.

“الداخلية”: ضبط 15.7 ألف مخالف لأمن الحدود وأنظمة العمل والإقامة خلال أسبوع

جديد المحليات
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