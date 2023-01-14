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جديد المحليات > استعداداً للإجازة المطولة.. أمانة جدة تهيئ الشواطئ والمرافق السياحية
14/01/2023   1:58 م

استعداداً للإجازة المطولة.. أمانة جدة تهيئ الشواطئ والمرافق السياحية

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هيأت أمانة محافظة جدة، كافة المرافق السياحية في المدينة كالحدائق، والساحات العامة، والواجهات البحرية، والشواطئ، ومسارات رياضة المشي لاستقبال السكان والزائرين في إجازة نهاية الأسبوع المطولة.

وكثّفت الإدارات التابع للأمانة جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالاً من الزوار، كالحدائق، والأماكن العامة، وعلى امتداد كورنيش جدة، ويشمل ذلك واجهة “روشن البحرية” على الكورنيش الشمالي، وشاطئ السيف على الكورنيش الجنوبي، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي.

ورفعت أمانة جدة، درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضعت برنامج عمل مستمر يتضمن تكثيف النظافة العامة، فضلاً عن أعمال التطهير والتعقيم؛ نظراً لكثافة المتنزهين والسائحين خلال هذه الإجازة. وفق “أخبار  24”.

استعداداً للإجازة المطولة.. أمانة جدة تهيئ الشواطئ والمرافق السياحية

جديد المحليات
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