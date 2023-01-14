مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة وارتفاع الوفيات والتعافي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، انخفاض الإصابات الجديدة بفيروس كورونا مع ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات والتعافي خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصاءات تسجيل 14 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 12 حالة عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827372 إصابة بالفيروس.
وأضافت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاَ، إذ سجلت 23 حالة، بارتفاع 3 حالات عن المسجل أمس، لترتفع حالات الشفاء إلى 815006 حالات. وفق “أخبار 24”.
كما أشارت الإحصاءات لارتفاع الحالات الحرجة بحالة واحدة لتصل إلى 21، وتسجيل حالتَيْ وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الوفيات أيضاً نتيجة الفيروس إلى 9542 حالة.