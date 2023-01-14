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جديد المحليات > وكيل “الصحة” يفسر زيادة أعداد وفيات كورونا بالصين مؤخرًا
14/01/2023   10:52 م

وكيل “الصحة” يفسر زيادة أعداد وفيات كورونا بالصين مؤخرًا

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أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية واستشاري الأمراض المعدية، عبدالله عسيري، زيادة أعداد الوفيات بين المصابين بكورونا إلى أكثر من 60 ألف حالة وفاة خلال شهر واحد.

وأرجع عسيري هذه الزيادة الكبيرة في أعداد وفيات كورونا بالصين إلى عاملين رئيسيين، يتمثلان في ضعف تغطية كبار السن بالتطعيم، واستخدام لقاحات محدودة الفعالية ضد متحور أوميكرون وسلالاته الفرعية.

وتشهد الصين في الوقت الحالي ارتفاعًا كبيرًا بأعداد المصابين بفيروس كورونا، وذلك على الرغم من اتباعها سياسة “صفر كوفيد” المتبعة هناك منذ بداية الجائحة قبل 3 سنوات. وفق “أخبار 24”.

وكيل “الصحة” يفسر زيادة أعداد وفيات كورونا بالصين مؤخرًا

جديد المحليات
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