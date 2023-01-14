نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الفنون البصرية” تطلق كتالوج جناح المملكة في بينالي البندقية يناير الجاري
14/01/2023   10:53 م

“الفنون البصرية” تطلق كتالوج جناح المملكة في بينالي البندقية يناير الجاري

+ = -
521

تنظم هيئة الفنون البصرية، احتفالاً بمناسبة إطلاق كتالوج معرض الجناح السعودي المشارك في بينالي البندقية 2022، وذلك في 24 يناير الجاري بالتزامن مع افتتاح بينالي الفنون الإسلامية.

ويصاحب الاحتفالَ حوارٌ مع الفنان مهند شونو، يتناول الأفكار التي يقوم عليها عمل “منطق الشجر” الذي كُلِّف بإعداده لعرضه في البينالي، بالإضافة إلى الموضوعات الشاملة لممارسات شونو الفنية.

وكان الفنان شونو قد أنشأ العمل الفني المعنون “منطق الشجر”، بتكليف من هيئة الفنون البصرية، بهدف تمثيل الجناح الوطني للمملكة في المعرض الفني الدولي 59 بينالي البندقية في عام 2022. وفق “أخبار 24”.

“الفنون البصرية” تطلق كتالوج جناح المملكة في بينالي البندقية يناير الجاري

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885245801.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.