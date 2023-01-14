“الفنون البصرية” تطلق كتالوج جناح المملكة في بينالي البندقية يناير الجاري

تنظم هيئة الفنون البصرية، احتفالاً بمناسبة إطلاق كتالوج معرض الجناح السعودي المشارك في بينالي البندقية 2022، وذلك في 24 يناير الجاري بالتزامن مع افتتاح بينالي الفنون الإسلامية.
ويصاحب الاحتفالَ حوارٌ مع الفنان مهند شونو، يتناول الأفكار التي يقوم عليها عمل “منطق الشجر” الذي كُلِّف بإعداده لعرضه في البينالي، بالإضافة إلى الموضوعات الشاملة لممارسات شونو الفنية.
وكان الفنان شونو قد أنشأ العمل الفني المعنون “منطق الشجر”، بتكليف من هيئة الفنون البصرية، بهدف تمثيل الجناح الوطني للمملكة في المعرض الفني الدولي 59 بينالي البندقية في عام 2022. وفق “أخبار 24”.