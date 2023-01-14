“البيئة”: البيوت المحمية تنتج 61.6 ألف طن من محصول الخيار سنوياً

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن حجم إنتاج الشركات المستثمرة في البيوت المحمية من محصول الخيار زاد حيث تجاوز 61.6 ألف طن سنويًا.
وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت خطة توسعية في زراعة وإنتاج عدد من المحاصيل والفواكه للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، منها الطماطم والخيار والورقيات والملفوف والفلفل والفواكه وغيرها، لافتة إلى أنه لا يزال الاستيراد من الخارج لمحصولي الطماطم والخيار مرتفعًا، ويختلف باختلاف عدد المواسم الزراعية بالمملكة.
وأضافت أن إجمالي عدد البيوت المحمية لعام 2019 تجاوز 73.5 ألف بيت محمي، فيما بلغ عدد الفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة للاستثمار في مشاريع البيوت المحمية منذ بداية 2021 وحتى نهاية 2022 نحو 27 مشروعاً، وتتراوح نسب الأرباح المتوقعة للشركات المستثمرة في تلك البيوت من 15% حتى 60%. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأنها تعمل بشكل متواصل على تشجيع شركات القطاع الخاص والمستثمرين على استخدام التقنيــات الحديثـة في البيوت المحمية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في القطاع الزراعي.