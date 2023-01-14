“نادي الإبل” يسحب لقب “سفير النادي” من “بن عودة” بعد تصريحاته عن كذب الأسعار

أعلن فهد بن حثلين رئيس نادي الإبل اليوم السبت عن سحب صفة “سفير نادي الإبل” الممنوحة من قِبل النادي لرئيس مجلس إدارة جمعية مُلاك الإبل عبدالله العتيبي.
وجاء قرار بن حثلين على خلفية تصريحات تلفزيونية لـ”بن عودة” ذكر فيها أن قيمة 90% من صفقات بيع الإبل مبالغ فيها من أجل التفاخر وأن السعر الحقيقي أقل من المعلن، مطالباً بإقرار الحوكمة.
وعبر بن حثلين عن رفضه لحديث بن عودة جملة وتفصيلا، وبأن فيه الكثير من المغالطات وأنه بدون إثباتات أو أدلة، واصفاً ذلك بالأمر المؤسف للغاية، ومتسائلاً على ماذا اعتمد “بن عودة” في تصريحه عن نسبة الـ90%؟
وكان بن عودة قد صرح لأحد البرامج التلفزيونية أن المشترين يزيدون كثيرا على القيمة المدفوعة لشراء الإبل معتبراً ذلك كذباً وتفاخرا، وأن ذلك يحدث في حوالي 90% من عمليات البيع، مطالباً بالحوكمة لأن المبيع هنا يعد من الأصول.
وأضاف أن الحوكمة ستحمي المشتري من الاستغلال بالتأكد من جودة السلالات، إضافة إلى وجود سجلات لها ولائحة معترف بها، على أن تكون هناك آلية لنقل الإبل بجوازات عبر 105 دول أوروبية وأمريكية. وفق “أخبار 24”.
وأصدر نادي الإبل بيانا أعلن فيه سحب اللقب من عبدالله بن محمد العتيبي بناءً على ما احتواه أحد لقاءاته التلفزيونية الأخيرة من مغالطات وإسقاطات على قطاع الإبل، وصفها البيان بأنها لا تمتّ للواقع بصِلة.
وشدد النادي على الحرص على حماية الموروث وسمعته واقتصاده وأنه سيعمل جاهدا على وقف كل ما يؤثر سلباً على القطاع بجميع أشكاله بما يضمن له الاستمرارية والاستدامة وجذب المستثمرين والملاك الجدد نحو هذا القطاع وتنميته.