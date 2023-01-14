“أم القرى” تنظِّم الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

تنظم جامعة أم القرى الملتقى العلمي الـ22 لأبحاث الحج والعمرة والزّيارة وذلك في 29 جمادى الآخرة – 1 رجب 1444هـ بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية في جامعة أم القرى تحت شعار “نحو تجربة متميزة لخدمة ضيوف الرحمن”.
يأتي ذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وأوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى تركي العمرو، أن الملتقى يهدف إلى إبراز أهم التجارب والجهود لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، وتوفير الوعاء العلمي للنشر، وتوفير بيئة علمية لتبادل التجارب والخبرات، وتشجيع الابتكار والأبحاث العلمية في مجال خدمات قطاع الحج والعمرة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الملتقى يخدم 16 هدفاً، إضافة إلى 6 برامج من أهداف وبرامج رؤية 2030، كما يشمل 7 جلسات علمية، يناقش فيها 33 متحدثاً عدداً من المحاور العلمية، وورش عمل وجلسات للملصقات العلمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تناقش ثقافة تجربة الضيف في تحقيق رضا ضيوف الرَّحمن عن جودة الخدمات المقدمة.