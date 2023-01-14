التعادل السلبي يخيم على مواجهة النصر والشباب في دوري روشن

سيطر التعادل السبي على مواجهة الشباب والنصر التى أقيمت مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 13 بدوري روشن.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى 30 نقطة في صدارة جدول الترتيب العام، فيما ارتفع رصيد نادي الشباب إلى 27 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن.
الشوط الأول:
في البداية، سجل كارلوس جونيور هدفا للشباب في الدقيقة 5، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.
وأرسل متعب الحربي عرضية من الجانب الأيسر في الدقيقة 27، لكن الكرة اصطدمت بالدفاع وخرجت لركلة ركنية.
وسدد كارلوس جونيور تصويبة قوية في الدقيقة 28، لكن كرته اصطدمت بأقدام لاعبي النصر لتخرج أعلى العارضة.
وكاد أن يسجل كريتشوفياك هدفا للشباب في الدقيقة 28، بعدما حوّل عرضية بقدمه نحو المرمى لكن الحارس أوسبينا تصدى للكرة ببراعة وأبعدها قبل مرورها نحو الشباك.
وأهدر سامي النجعي هدفا محققا في الدقيقة 32، بعدما انفرد بالحارس لكنه سدد الكرة بجوار القائم بشكل غريب.
الشوط الثاني:
استمرت محاولات الفريقين لبلوغ المرمي خلال الربع الأول من الشوط الثاني لكن دون جدوي تذكر باستثناء الدقيقة 62، عندما أهدر تاليسكا أخطر فرص النصر بعدما أنفرد بحارس الشباب لكنه سددها ضعيفة في منتصف المرمي.
وبعد إهدار تاليسكا لكرة النصر الأخطر، استمر اللعب بين الفريقين على نفس المنوال دون خطورة تذكر أو تهديد صريح لمرمي الفريقين.
وفي الدقيقة 96، أحرز الشباب هدف آخر لكن ألغي بداعي التسلل على جوانكا.
وفي الدقيقة 98، تعرض حارس النصر أوسبينا لإصابة قوية، أدت إلى مغادرته للملعب باكيًا، بعد تدخل قوي من لاعب الشباب جوانكا.
وفق “أخبار 24”.