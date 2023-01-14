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رياضة > بالفيديو.. إصابة حارس النصر أوسبينا ونقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى
14/01/2023   10:52 م

بالفيديو.. إصابة حارس النصر أوسبينا ونقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى

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تعرض حارس النصر دافيد اوسبينا، للإصابة خلال مشاركته في مواجهة الشباب، مساء اليوم السبت، بالجولة الـ 13 بدوري روشن.

وفي الدقائق الأخيرة للمباراة سقط الحارس داخل منقطة الجزاء، متأثرًا بإصابته عقب تدخل لاعب الشباب ضده بطريقة قوية.

وغادر الحارس ارض الملعب محمولا على نقالة، ليدخل بعدها في نوبة بكاء، قبل أن يتم نقله عبر سيارة الإسعاف إلى إحدى المستشفيات للإطمئنان على حالته.

وسيطر التعادل السبي على مواجهة الشباب والنصر التى أقيمت مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 13 بدوري روشن. وفق “أخبار 24”.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى 30 نقطة في صدارة جدول الترتيب العام، فيما ارتفع رصيد نادي الشباب إلى 27 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن.

بالفيديو.. إصابة حارس النصر أوسبينا ونقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى

رياضة
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