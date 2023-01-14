بالفيديو والصور.. الاتحاد يصعد لوصافة الدوري بثنائية في الباطن

حوّل فريق الاتحاد تأخره بهدف نظيف أمام نظيره الباطن لفوز بثنائية خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضِمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن.
وتقدم فريق الباطن بهدف بعد مرور 23 دقيقة عن طريق لاعبه يوسف المزيريب قبل أن يتعادل الاتحاد بهدف سجله لاعبه عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 45+8 من ركلة جزاء.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 45+6 البطاقة الحمراء للاعب الباطن خوان سباستيان.
وسجل فريق الاتحاد الهدف الثاني في الدقيقة 50 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء سددها لاعبه رومارينهو بنجاح.
ورفع الاتحاد رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 28 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد الباطن عند نقطتين متذيلاً الترتيب.
وجاء التشكيل الأساسي لفريق الاتحاد أمام الباطن كالتالي:
حارس المرمى: غروهي.
خط الدفاع: حمدان الشمراني، عمر هوساوي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي.
لاعبا الارتكاز: عوض الناشري، وطارق حامد.
خط الوسط المتقدم: هيلدر كوستا، برونو هنريكي، رومارينهو.
المهاجم: عبدالرزاق حمدالله.
وجاءت دكة الاحتياط كالتالي: عبدالله الجدعاني، سويلم المنهالي، هارون كمارا، عبدالرحمن العبود، مدالله العليان، عبدالكريم مغربي، مروان الصحفي، زكريا هوساوي، محمد الصيعري. وفق “أخبار 24”.
وجاء التشكيل الأساسي لفريق الباطن أمام الاتحاد كالتالي:
حارس المرمى: مارتن كمبانيا.
خط الدفاع: بدر ناصر، بيري، موريسيو أنطونيو، بسام الحرجي.
خط الوسط: يحيى القرني، سيبا، ساليفو، نواف السميحي، يوسف المزيريب.
المهاجم: رينزو.
جاءت دكة بدلاء فريق الباطن أمام الاتحاد كالتالي: مشعل هريس، عبدالله اليوسف، حسن غواني، أندريس روا، محمد ناجي، عبدالكريم المزيعل، عبدالإله البريه، يوسف فوا، عبدالرحمن سعد.
انتفاضة اتحادية في حفر الباطن ✅
📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#الباطن_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/DELIJMHnnB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 14, 2023