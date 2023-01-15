“الداخلية” تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية – الصياهد – شمال مدينة الرياض بمعرض يضم أجنحة لقطاعاتها، من خلال 26 قطاعًا أمنيًا وخدميًا.
واستعرضت “الداخلية” خدمات وتحدي أبشر، إضافة إلى ركن للإعلام الأمني وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، وأتاحت لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خدمة تفعيل حساباتهم في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.
وجاءت مشاركة “الداخلية” في المهرجان ممثلة الأمن العام بأفرعه والمديرية العامة لحرس الحدود والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للجوازات وكلية الملك فهد الأمنية والإدارة العامة للمجاهدين والقوات الخاصة للأمن البيئي والمركز الوطني للعمليات الأمنية وقوات أمن المنشآت والقوات الخاصة للأمن والحماية.
وكذلك وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية والمديرية العامة للسجون والمديرية العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية ووكالة شؤون الأفواج الأمنية ووكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية والخدمات الطبية بوزارة الداخلية ونادي منسوبي وزارة الداخلية.
#الداخلية تختتم مشاركتها في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبلhttps://t.co/TtMxf66VC4 pic.twitter.com/emcxv3eupo
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 14, 2023
وفق “أخبار 24”.