فرضت لائحة جديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة اشتراطات إنشائية وميكانيكية وكهربائية وحددت المسافات بين المحطات وبينها وبين التقاطعات، مع إلزامها بالإحاطة بسياج وتنفيذ مصائد للحيوانات وربطها بالسياج.
وطرحت منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، اشتراطات المحطات لاستطلاع آراء العموم بهدف رفع مستوى الخدمة، والاحتياجات النظامية والقيود الفنية، بما يلبي الاحتياجات والطموحات لمستخدمي محطات الوقود ومراكز الخدمة.
المحطات 4 فئات
وصنفت الاشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة، إلى 4 فئات، الواقعة خارج حدود النطاق العمراني وداخله التي تقدم بعض الخدمات الأساسية والاختيارية، والمدمجة التي تحتوي على خزان الوقود مع المضخة والمعدات اللازمة محاطةً بهيكل معدني وأخيرا المتحركة وهي خزان ومضخة وقود محمولة.
مواقع المحطات
حددت الاشتراطات مواقع محطات الوقود ومراكز الخدمة خارج حدود النطاق العمراني بألا تقل المسـافة بين المحطة والتي تليها في نفس الاتجاه عن 20 كم، ولا تزيد على 60 كم، وعدم سفلتة منطقة حرم الطريق بين مدخل المحطة ومخرجها، وإحاطتها برصيف يمنع من دخول الشاحنات والسيارات.
مدخل ومخرج المحطة
وشددت على ألا يكون للمحطة أكثر من مدخل ومخرج واحد على الطريق، بالإضافة إلى إضاءة مداخلها، وإحاطتها بسياج مع ربطه بالسياج القائم بالطريق، وتنفيذ مصائد للحيوانات وربطها بالسياج.
وتضمنت ألا تقل المسافة بين مدخل المحطة أو مخرجها والتقاطعات عن 700م، وربطها على الطرق السريعة بطريق خدمة لا يقل طوله عن 1 كم، على أن يكون طول حارتي التباطؤ والتسارع قبل طريق الخدمة وبعده حسب اشتراطات وزارة النقل.
الاشتراطات الإنشائية:
تطبيق اشتراطات كود البناء السعودي ومراعاة متطلبات مقاومة المواد والعناصر للحريق الواردة في كود البناء العام، وتنفيذ المحطات طبقاً للترخيص والمخططات المعتمدة من الأمانة/ البلدية.
تصميم قواعد الماكينات والمعدات لتكون مقاومة لتحمل أوزان المعدات المثبتة عليها، وتوفير عوازل الاهتزازات اللازمة لكل معدة حسب المواصفات وحماية أسقف خزانات الوقود الأرضية وملحقاتها.
ألا يقل سمك الحوائط الفاصلة بين محلات الصيانة والميكانيكا والكهرباء عن 20 سم، وحماية الأعمدة والعناصر الإنشائية الرأسية من خطر اصطدام السيارات، وذلك بتركيب مصدات أو أرصفة ذات ارتفاع وارتداد يضمن سلامة العناصر الإنشائية.
الاشتراطات الكهربائية
وألزمت الاشتراطات الكهربائية محطات الوقود ومراكز الخدمة، بتمديدات كهربائية وفق متطلبات الكود الكهربائي السعودي، والالتزام داخل المنطقة الخطرة بالاشتراطات وأن تكون المعدات الكهربائية، ووحدات الإنارة، والمفاتيح، والمقابس، وعلب التوصيل من النوع المضاد للانفجار، وتكون أجهزة التحكم والحماية من المفاتيح، والقواطع، والمنصهرات، وأجهزة التحكم في المحركات، وغيرها، داخل حاويات مضادة للانفجار.
الاشتراطات الميكانيكية
وألزمت الاشتراطات الميكانيكية محطات الوقود بتصميم الأرضيات والقواعد للمعدات الميكانيكية وتنفيذها بإشراف استشاري مؤهل من وزارة الشؤون البلدية والقروية وتصميم كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الخاصة بالتهوية والتكييف والتدفئة وتنفيذها وتركيبها وتشغيلها وصيانتها.
الإضاءة والتهوية
كما ألزمت المحطات بتوفير الإضاءة والتهوية الطبيعية في جميع الفراغات، ولا تقل مساحة النوافذ عن 8% من مساحة أرضية الفراغ المراد إضاءته.
الصرف الصحي
عدم صرف المياه بعد الاستعمال في محطات الوقود على شبكة الصرف الصحي العامة، وتُعالج بالطرق المعتمدة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من استخدام المرشحات الكربونية ومصايد الشحوم وما يكافئها، ويمكن إعادة التدوير في الأعمال الصناعية بالمحطة.
وتــزود مراكز صــرف مياه الغســيل بمصايد للشــحوم لفصل الشــحوم والزيوت قبل تصريفها إلى شبكات الصرف الصحي.
خزانات الوقود وأنابيب التهوية
كما اشترطت إنشاء خزانات الوقود داخل حدود الملكية، وأن تكون المواد المستخدمة في إنشاء خزانات الوقود ملائمة ولا تتأثر بالمواد البترولية التي ستُخزَّن، ويكون تركيب خزان الوقود داخل غرفة معزولة من الخرسانة المسلحة ومثبتة جيدًا في القاعدة، مع مراعاة ألا تقل المسافة بين الخزان والجدران عن (90 سم).
وتضمنت الاشتراطات أن يكــون لكل قســم مــن الخزان وســيلة مســتقلة لقيــاس كميــة الوقــود فيه، واســتخدام وســائل إلكترونية حديثة لقيــاس كمية الوقود في الخزانات واكتشاف أي تسرب قد يحدث للوقود من الخزانات أو الأنابيب.
وعمل مجارٍ مناســبة لأرضية منطقة العمــل، وتتخــذ الاحتياطات اللازمة لمنع تســرب البنزين إلى مواسير الصرف أو المجاري، مع ضرورة حمايــة الأنابيب من التــآكل ودهانها بدهان مقاوم.
وأن تُدَعَّــم خطــوط الأنابيــب المدفونة تحت الأرض وتغطــى بطبقة من الخرســانة الناعمة لا يقل سمكها عن (15 سم)، وأن تُحمى ببلاط أسمنتي لا تقل سماكته عن (5 ســم). وفي حال وجود حركة للسيارات فوق خطوط الأنابيب يجب تغطية المنطقة بالخرسانة المسلحة.
مضخات الوقود
وألزمت الاشتراطات محطات الوقود، بالمسافات الفاصلة بين مضخات الوقود والمسافات الفاصلة بين الأرصفة الموضحة، وألا تقل المسافة بين أرصفة مضخات الوقود وحدود الملكية أو مباني المحطة عن (3م)، وألا تقل المسافة بين مضخات الوقود ومفتاح إغلاق تدفق الوقود في حالات الطوارئ عن (6م) ولا تزيد عن (30م).
ألا تزيد المسافة بين طفايات الحريق والمضخات أو فتحات الخزان عن (22.5م)، ألا تقل المسافة بين معدات معالجة الأبخرة ومضخات الوقود عن (6م)، وألا تقل المسافة بين مضخات الوقود ومصادر اللهب عن (6م)، وألا تقل المسافة بين الأماكن المخصصة لبيع أسطوانات الغاز السائل ومضخات الوقود عن (6م)، وألا تقل المسافة الفاصلة بين مضخات الديزل المخصصة للشاحنات عن (12م) كحد أدنى.
السلامة وأعمال الوقاية والحماية من الحريق
ألزمت الاشتراطات محطات الوقود، بأن يكون تصميم أنظمة مكافحة الحريق صادرا من قبل مكتب هندسي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحريق، وتنفيذها وتركيبها وصيانتها من مؤسسات معتمدة لدى الدفاع المدني ومرخصة من وحدة التراخيص الأمنية المركزية.
مع ضرورة تزويد جميع المنشآت بالأنظمة اللازمة للوقاية ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بحسب متطلبات كود الحماية من الحرائق (SBC-801)، وكود البناء العام (SBC-201) مع تحديد جميع سبل الهروب، والمسارات، والمنحدرات، والسلالم اللازمة، واستخدام مواد بناء غير قابلة للاشتعال، ومقاومة للحريق، ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
الاستدامة وكفاءة الطاقة
وألزمت الاشتراطات محطات الوقود بتطبيق متطلبات الاستدامة بالحد من التلوث، والمحافظة على البيئة المحيطة، وترشيد استخدام الطاقة والمياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وإعادة تدوير النفايات، واستخدام المواد والخامات المناسبة وغير الضارة بالبيئة في جميع مراحل المشروع الجديد ابتداءً من مرحلة التصميم، ثم التنفيذ، وأثناء التشغيل، ويلزم تحقيق متطلبات الباب رقم (13) الخاصة بالاعتبارات التصميمية لترشيد استخدام الطاقة الواردة بالاشتراطات المذكورة في كود البناء العام (SBC-201).
وتضمنت الشروط تجميع مياه التكثيف من التكييف في المباني التي تزيد حمولة التبريد بها عن (350 كيلو واطا)؛ لإعادة استخدامها في أغراض الزراعة وغيرها، ويُستحسن تغطية سقف المظلات أعلى مضخات الوقود والخدمات المختلفة في المحطة بخلايا كهروضوئية؛ لتوليد الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء داخل محطات الوقود.
المساجد وملحقاتها
وحددت الالتزام باشتراطات المساجد وملحقاتها في محطات الوقود، اختيار موقع للمســجد يسهل الوصول إليه من داخل وخارج المحطــة، ويكــون ارتفــاع منارتــه طبقا لاشتراطات وزارة الشؤون الإسلامية، وأن يُبعد المسجد عن المضخات وخزانات الوقود بمسافة لا تقل عن 20م.
ويتم تحديد واعتماد اتجاه القبلة للمساجد من قبل وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد، وألا يقل ارتفاع سقف المسجد عن (4م)، ولا يزيــد ارتفــاع المصلى عــن المباني التابعــة للمحطــة، وأن يكــون منســوب الأرضيــة مساويًا لمنسوب أرضية المحطة.
أن يكون المسجد من دور أرضي فقط، ويُفضَّل أن يكون شــكله مستطيلاً، وضلعه الأكبر عموديًا على اتجــاه القبلــة. ويجب وضع محــراب بأبعاد مناســبة لتحديد اتجاه القبلة، وأن يتناســب ارتفاع السقف مع مساحة المسجد.
ويخصص مساحة 75% من المساحة الإجمالية مصلى للرجال، و25% كمصلى للنساء، وعمل مدخل خاص للنساء بعيداً عن الرجال وذلك للخصوصية مع مراعاة أن يكون مصلى النساء في الجزء الخلفي من المسجد بفاصل.
الخدمات الأخرى
ومن الخدمات التي لها اشتراطات أخرى دورات المياه ومواقف السيارات ومحل المبيعات والمطاعم ومحلات القهوة، وخدمة مغاسل السيارات، وخدمة تغيير الزيوت وتشحيم السيارات، ومحطات الشحن الكهربائي، وتغيير أسطوانات الغاز، ومرفق الضيافة السياحي الذي يخضع لاشتراطات وزارة السياحة حسب لائحة مرفق الضيافة السياحي.
اشتراطات عامة لتشغيل وصيانة ونظافة المحطة
يشترط لتشغيل وصيانة ونظافة المحطة، إعداد دليل التشغيل والصيانة الشامل للمحطة الذي يتضمن السياسات، وقوائم المراجعة، ودليل الجودة، ونماذج تقييم المخاطر والمواصفات، وما إلى ذلك.
وألزمت الاشتراطات القيام بالصيانة الدورية لكامل مركز الخدمة دوريًا مع الحفاظ على سجلات أعمال الكشف والصيانة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، والصور لأعمال الصيانة (قبل وبعد)، وتوفير جداول الصيانة.
كما تضمنت عدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع أو المجاورين، وإرجاع الشيء إلى أصله حال حدوث أي تلفيات؛ وسد جوانب الحفر وتأمينها مع ضرورة الإشراف الهندسي على جميع الأعمال.
وتطبيق أسس السلامة المهنية في جميع أعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابة، والتنسيق مع وزارة الطاقة قبل إجراء أي أعمال صيانة أو تطوير للمحطة تتجاوز مدتها (12) ساعة؛ لتقييم حالة أمن إمداد الوقود في المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم انقطاع الوقود.
وعدم استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد لعرض المنتجات أو بيعها أو استخدامها جلسات خارجية في المطاعم أو المحلات الموجودة في المباني الملحقة بالمحطة ما لم يرخص لذلك من الجهة المسؤولة.
وألزمت الاشتراطات بعدم تخزين بقايا الإطارات أو البطاريات في الموقع بمساحة تزيد عن (15م2)، وتُحاط بسور لا يقل ارتفاعه عن (2م).
وتوفير طريقة وصول آمنة لأسطح المباني حال وجود معدات أعلاها؛ لإجراء أعمال الصيانة المطلوبة، مع توفير التجهيزات اللازمة لتصريف مياه الأمطار بالأسطح العلوية المكشوفة.
اشتراطات تشغيل وصيانة خزانات الوقود
ألزمت الاشتراطات محطات الوقود أثناء تفريغ ناقلة الوقود بإغلاق مدخل المحطة ومخرجها وإيقاف جميع الأنشطة بها، ولا يسمح لأي سيارة بالحركة في المحطة عند تفريغ الناقلة حمولتها في خزانات المحطة ويجب وضع علامات تحذيرية من ذلك.
وتأمين المنطقة المحيطة بمنطقة التفريغ عن طريق الحواجز وأقماع الأمان بمسافة لا تقل عن 6 أمتار قبل بدء عملية التفريغ، أن يكون صهريج الناقلة خاليًا من العيوب الفنية لمنع أي تسرب للوقود. وفق “أخبار 24”.
وتأمين إمكانية وصول ناقلات الوقود إلى موقع محطة الوقود، وتوفير نقاط ومواقع واضحة ومحددة لوصول ناقلات الوقود من أجل التفريغ دون أي عوائق، وأن تقف الناقلة بأكملها داخل حدود المحطة.
ويجب إيقاف الناقلة بحيث يمكن قيادتها مباشرة خارج الموقع عند حدوث أي خطر، واستخدام نظام التركيب والفصل السريع عند تفريغ الناقلة حمولتها في خزان المحطة.