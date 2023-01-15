رسميًا.. النصر يعلن إصابة حارسه أوسبينا بكسر في أحد عظام المرفق.. وغيابه 6 أسابيع

أعلن نادي النصر، أن نتائج الأشعة التي أُجريت للحارس دافيد أوسبينا أوضحت إصابته بكسر في أحد عظام المرفق.
واكد النصر في بيان رسمي، أن الحارس أوسبينا سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع .
وتعرض حارس النصر دافيد أوسبينا، للإصابة خلال مشاركته في مواجهة الشباب، مساء السبت، بالجولة الـ 13 بدوري روشن.
وفي الدقائق الأخيرة للمباراة سقط الحارس داخل منطقة الجزاء، متأثرًا بإصابته عقب تدخل لاعب الشباب ضده بطريقة قوية.
وغادر الحارس أرض الملعب محمولا على نقالة، ليدخل بعدها في نوبة بكاء، قبل أن يتم نقله عبر سيارة الإسعاف إلى أحد المستشفيات للاطمئنان على حالته. وفق “أخبار 24”.
وسيطر التعادل السلبي على مواجهة الشباب والنصر التي أُقيمت مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 13 بدوري روشن.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى 30 نقطة في صدارة جدول الترتيب العام، فيما ارتفع رصيد نادي الشباب إلى 27 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن.