أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، رئيس الاتحاد العربي للإذاعات محمد الحارثي، على ضرورة العمل على صناعة محتوى عربي متطور يواكب ما يشهده المجال الإعلامي من تسارع على المستوى الدولي.
يأتي ذلك خلال ترؤُّسه الجلسة الخاصة بمناقشة خطة العمل والإستراتيجية المقترح اتباعها عربياً في مجال المحتوى بتونس؛ وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الثاني للإعلام العربي الذي اختتم أعماله اليوم (السبت).
وأوضح “الحارثي” أن تطوير صناعة المحتوى يهيئ للكيانات الإعلامية العربية موقعاً يمكن من خلاله تشكيل منصات عربية رقمية لتقديم نموذج ناجح في تقديم المحتوى وفق المتطلبات المتزايدة للمتلقي والمنافسة بين كبار صنَّاع الإعلام. وفق “أخبار 24”.
وناقش المشاركون في الجلسة تطوير الإنتاج الرقمي العربي، مع إيجاد سبل تعمل على حماية الأطفال واحترام الخصوصية الفردية، ومحاربة خطاب الكراهية والعنصرية فيما يقدم من محتوى رقمي.
كما تطرقوا إلى سُبل مكافحة تدفُّق الأخبار الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عبر تطوير العنصر البشري من خلال تعزيز تدريب الإعلاميين العرب على استخدامها وتوظيف التقنيات الرقمية الجديدة.
تحت شعار “الهيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها عربيًا”؛ الرئيس التنفيذي لـ #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون يرأس المؤتمر الثاني للإعلام العربي في تونس، الذي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، وسط حضور إعلامي من كافة اتحادات الإذاعات الدولية، والقيادات الحكومية والدبلوماسية. pic.twitter.com/v8TleSwjE3
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) January 14, 2023