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رياضة > رئيس أبها يتفق مع الأهلي المصري على قطع إعارة ميكيسوني
15/01/2023   7:17 ص

رئيس أبها يتفق مع الأهلي المصري على قطع إعارة ميكيسوني

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كشفت تقارير إعلامية عن أن مجلس إدارة نادي أبها اتفق مع إدارة الأهلي على قطع إعارة لاعب الفريق المحترف الموزمبيقي لويس ميكيسوني.

وحسب مراسل برنامج “أكشن مع وليد” فإن رئيس نادي أبها أحمد الحديثي اتفق مع رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيف على إنهاء إعارة اللاعب لويس ميكيسوني

ويرغب نادي أبها في التعاقد مع لاعب أجنبي جديد بدلًا من ميكيسوني ويدرس الأمر الهولندي رويل كومانس مدرب الفريق. وفق “أخبار 24”.

وانضم ميكيسوني لصفوف نادي أبها بداية الموسم الحالي معارًا من النادي الأهلي المصري حتى نهاية الموسم الجاري.

رئيس أبها يتفق مع الأهلي المصري على قطع إعارة ميكيسوني

رياضة
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