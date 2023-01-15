البلطان: لسنا جمعية خيرية بسبب التذاكر المجانية.. ونتمنى التعاقد مع لاعب بحجم رونالدو

طالب رئيس نادي الشباب خالد البلطان بضرورة إنهاء ملف التذاكر المجانية في مباريات الفريق بدوري روشن.
وقال البلطان في تصريحات بعد مباراة الشباب والنصر: “لا بد أن ننهي موضوع تذاكر “البلاش” لأن الدولة تستثمر في الرياضة بشكل كبير ولا بد أن نرفع سعر التذاكر بما يوازي مستوى الاستثمار الرياضي”.
وأضاف: “مباراة الاتحاد كانت نفس الأسعار وحضر الجمهور بشكل أكبر، واليوم جمهور النصر لم يأتِ ممكن جمهور متعود على أبو بلاش، ونادي الشباب ليس جمعية خيرية”.
وواصل: “الداعم الذي يقف خلف الشباب هو حسن التنظيم والأداء والكفاءة المالية وكفاءة الإنفاق وعدم وجود هدر، وبأقل الموارد وبدون عقد استراتيجي”. وفق “أخبار 24”.
وعن رأيه في صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر علق قلائلا: “أنا سعيد من كل قلبي بقدوم رونالدو وأتمنى يجي للشباب لاعب يوازيه”.
وأتم: “نادي الشباب لا يقل عن الأندية المليارية ونحن راضون بما قسمه الله لنا”.