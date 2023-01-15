أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع “سيارات وبضائع” في جمرك جسر الملك فهد، وفق عددٍ من الضوابط والاشتراطات.
وأوضحت الهيئة، أنه يشترط لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرةً، كما أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.
وأضافت أن المشاركة في مزاد “سيارات التشليح” تقتصر على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال “تشليح السيارات”، كما يُشترط دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء وقدرها 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.
ولفتت إلى أنه يجب على المشتري إخراج السيارات والبضائع المباعة خلال 3 أيام برسم الوارد و10 أيام للسيارات والبضائع برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.
وفق “أخبار 24”.