“الإحصاء”: ارتفاع معدل التضخم السنوي بنسبة 3.3% في شهر ديسمبر 2022

ذكرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأحد)، أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 3.3% خلال شهر ديسمبر 2022 مقارنة بنظيره من العام الماضي.
وعزت الهيئة هذا الارتفاع، إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة 5.9%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%، مبينة أن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر ديسمبر.
وأوضحت أن الارتفاع في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، يعود لتأثره بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 6.8% والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار إيجارات الشقق بنسبة 18.1%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر ديسمبر 2022م نظرا لوزنه في المؤشر.
ولفتت إلى أن قسم النقل سجل ارتفاعا بنسبة 4.1% متأثرا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 5.0%، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بـنسبة 6.8%، وخدمات تقديم الوجبات ارتفاعا بنسبة 7.0%، وقسم التعليم ارتفع بـنسبة 3.6%، متأثرا بارتفاع أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسبة 5.9%
وأشارت إلى انخفاض أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.4%؛ متأثرا بانخفاض أسعار رسوم تكاليف طلب الخدمة بنسبة 5.2%، كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.4%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 2.4%.
وأبانت أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر من العام الماضي 2022م سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3%، مقارنة بنوفمبر. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الهيئة أن مؤشر التضخم الشهري تأثر بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.9%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة تزيد على 1.1%.
وأضافت أن أسعار قسم النقل ارتفعت بنسبة 0.4%؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 0.7%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1%.
ولفتت إلى انخفاض أسعار كل من قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.1%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.2%، وتأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.2%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.6%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%.