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جديد المحليات > “الراجحي” يوصي بتوزيع 5 مليارات أرباحاً نقدية عن عام 2022
15/01/2023   2:06 م

“الراجحي” يوصي بتوزيع 5 مليارات أرباحاً نقدية عن عام 2022

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أوصى مجلس إدارة مصرف الراجحي، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12.5% من رأس المال، كأرباح عن العام المالي 2022.

وأوضح المصرف في بيان على “تداول” اليوم (الأحد)، أن قيمة التوزيعات تصل إلى 5 مليارات ريال توزع على 4 مليارات سهم بسعر 1.25 ريال للسهم بعد خصم الزكاة.

وذكر المصرف أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.  وفق “أخبار 24”.

“الراجحي” يوصي بتوزيع 5 مليارات أرباحاً نقدية عن عام 2022

جديد المحليات
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